Volta a la Comunitat Valenciana, Scotson vince nonostante una caduta

Cadere a 4 km dal traguardo, ma riuscire comunque a vincere. Questo quanto accaduto a Miles Scotson nella prima tappa dell’edizione 2021 della Volta a la Comunitat Valenciana, da Elche a Ondara (159,5 km).

L’australiano della Groupama-FDJ è andato all’attacco a una ventina di chilometri dall’arrivo sganciandosi dal gruppetto di corridori in fuga: caduto in una rotonda a 4 chilometri dal traguardo a causa dell’asfalto bagnato, Scotson è riuscito a rialzarsi e trionfare in solitaria.

Secondo posto per John Degenkolb (Lotto Soudal), che ha regolato in volata il gruppetto degli inseguitori. Primo degli italiani Simone Consonni (Cofidis), quinto.

Giovedì seconda tappa, Alicante-Alicante di 179 km.

La Volta a la Comunitat Valenciana, inizialmente in calendario dal 3 al 7 febbraio, si concluderà il 18 aprile.

OMNISPORT | 14-04-2021 15:37