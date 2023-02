Vuelta Andalucia, Pogacar vince anche la seconda tappa

Terzo successo in tre giorni sulle strade iberiche per lo sloveno: Rota e Caruso chiudono nella top-10.

16-02-2023 17:21

Tadej Pogacar non si ferma e si impone nella seconda tappa della Vuelta Andalucia.

Il fenomeno della UAE Team Emirates ha avuto la meglio sullo strappo finale verso Alcalá la Real, staccando negli ultimi 150 metri Enric Mas della Movistar e centrando la terza vittoria in tre giorni di corsa sulle strade di Spagna: sale sul podio anche l’altro spagnolo Santiago Buitrago della Bahrain Victorious; entrano nella top-10 odierna gli azzurri Lorenzo Rota della Intermarché-Circus-Wanty e Damiano Caruso della Nahrain Victorious, che hanno chiuso al sesto e nono posto.

Dopo un avvio a tutto gas, con una dozzina di corridori in fuga, a 70 km dall’arrivo il gruppo si compatta: gli attacchi ricominciano sulla salita di Los Rosales e a 45 km dall’arrivo la Bahrain Victorious si mette all’opera per riprendere i buovi battistrada; a -29 km c’è l’azione di Tadej Pogacar, che contrattacca Mikel Landa e fa la selezione decisiva. Lo spunto dello sloveno, che era stato raggiunto a 13 km dall’arrivo, nel finale decide la corsa a suo favore.

Ordine d’arrivo:

Tadej Pogacar 3.40’10”

Enric Mas +0.4″

Santiago Buitrago +0.4″

Mikel Landa +0.4″

Carlos Rodriguez +0.4″

Classifica generale:

Tadei Pogacar 8.44’19”

Santiago Buitrago +0.48″

Mikel Landa +0.52″

Carlos Rodriguez +0.52″

Enric Mas +1’47”