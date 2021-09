Vuelta di Spagna, parla Magnus Nielsen: "E' un sogno"

Il ciclista della EF Education-Nippo ha conquistato nella giornata di oggi la sua terza vittoria in questa edizione della Vuelta (la sesta della carriera) dopo aver conquistato già la sesta e la dodicesima tappa. Commentando la vittoria odierna, Nielsen non ha mancato di ringraziare Lawson Craddock, suo compagno di squadra, per lo stupendo lavoro compiuto oggi. Queste le sue parole:

“Fantastico, è un sogno e spero di non svegliarmi. Ho iniziato a crederci solo a 5-6 chilometri dall’arrivo. Ci hanno tenuti sempre vicini, è stata una giornata dura. Davanti non siamo andati sempre di comune accordo e ci sono stati degli attacchi che hanno ridotto il numero degli uomini in gruppo e alla fine eravamo tutti stanchi ed era difficile lavorare bene insieme su un terreno così mosso. Tuttavia, siamo riusciti a resistere e devo ringraziare il mio compagno Lawson Craddock. Ha fatto un lavoro fantastico e non avrei potuto fare quello che ho fatto senza il suo lavoro oggi. Penso che la mia prima vittoria è stata la più spettacolare, è stato bellissimo vincere su quella che io chiamo montagna, perché vengo dalla Danimarca. Quella è stata davvero una vittoria speciale, ma averne tre nella stessa gara è fantastico”.

OMNISPORT | 03-09-2021 17:51