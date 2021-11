World Series, i Braves crollano sul più bello: Houston c'è

01-11-2021 08:18

Mai dire che è finita. Neppure quando sembra finita. Gli Atlanta Braves hanno pregustato la vittoria in gara 5 delle World Series 2021 e conseguentemente del titolo nel primo inning contro gli Houston Astros, terminato 4-0 per i georgiani. Sembrava davvero fatta, ma poi si è scatenata la reazione degli uomini di Dusty Baker che, associata ad un pizzico di paura di vincere dei Braves, ha prodotto un esito clamorosamente capovolto.

Houston si è imposta per 9-5 in una partita che rischia di rivestire un’importanza decisiva nell’economia della serie, perché gli Astros si sono portati sul 3-2 e perché le partite in calendario ad Atlanta sono finite. Houston potrà giocare in casa sia il match del potenziale spareggio, sia la bella potenzialmente decisiva.

Il match del Minute Maid Park va spezzato in due: il primo inning appunto dominato dai padroni di casa e poi la riscossa ospite, grazie a una sensazionale prova di squadra e sul piano difensivo, con un solo punto e cinque valide concesse ai Braves negli otto inning successivi, contro le tre del primo inning.

Così, se Smyly è restato il giocatore con più strikeouts (cinque) il trascinatore di Houston è stato Framber Valdez, con cinque basi rubate, un fuoricampo e due base on balls. Si riparte (quasi) da capo. E senza favoriti.

