Xavi incassa le lodi di Laporta

22-12-2022 19:23

Da poco più di un anno Xavi siede sulla panchina del Barcellona e il presidente dei catalani Joan Laporta lo incensa, nonostante le due eliminazioni ai gironi di Champions League: “Ha superato le aspettative che riponevamo come club. Volevamo vedere in che modo se la sarebbe cavata, ha molte conoscenze e parlare con lui è piacevole, trasmette sempre ottimismo” spiega a Barca Tv “Ha una visione chiara, reputa i problemi sempre risolvibili: per lui nulla è impossibile. E’ il miglior allenatore del mondo”.

Il momento migliore del Barcellona di Xavi sono state le 15 partite utili nel girone di ritorno che è valso la seconda piazza dietro il Real campione, ma battuto a domicilio 4-0.