Young Boys meglio del Manchester City con + 22 punti

In Europa c’è una squadra che sta dominando il proprio campionato come nessun’altra e non stiamo parlando del Manchester City di Guardiola, primo con 14 punti di vantaggio sui cugini dello United, che però hanno una partita da recuperare.

La squadra in questione è lo Young Boys, protagonista di una stagione praticamente perfetta nella Super League svizzera con un bilancio di 60 punti conquistati, frutto di 17 vittorie e una sola sconfitta in 27 giornate.

La conseguenza di questi numeri è una classifica che vede lo Young Boys primo con 22 punti di vantaggio sul Servette a nove giornate dalla fine. 51 goal fatti e solo 21 subiti, con una differenza reti mostruosa di +30. Tra i protagonisti c’è il bomber Nsame, capocannoniere con 14 goal, e l’ex Chievo Gaudino a centrocampo.

Un dominio incontrastato, quasi imbarazzante e soprattutto unico tra i campionati europei, facendo ovviamente le dovute proporzioni con la Premier e le altre leghe top.

Là dove fino a qualche anno fa giganteggiava il Basilea, oggi è lo Young Boys che si è preso il trono di Svizzera. I gialloneri di Berna hanno già praticamente messo in bacheca il quarto titolo consecutivo e da adesso in poi ogni giornata può essere quella buona per festeggiare matematicamente.

OMNISPORT | 05-04-2021 21:36