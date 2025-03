Youth League Atalanta eliminata ai rigori, l'Inter fa visita al Bayern Monaco

I bergamaschi escono ai calci di rigore, mentre la formazione di Zanchetta scenderà in campo alle 16 da favorita contro i tedeschi

Ottavi di finale di Youth League che ripartono dopo i successi di ieri di Salisburgo e Barcellona su Atletico Madrid e Aston Villa. Le restanti squadre saranno tutte impegnate nel pomeriggio odierno, partendo dall’Atalanta, ospite della formazione turca del Trabzonspor.

Sono stati fatali però i rigori alla formazione bergamasca dopo il pareggio a reti inviolate maturato nei novanta minuti regolamentari. I turchi affronteranno una tra Bayern Monaco e Inter ai quarti di finale: non ci sarà quindi nessun derby italiano nella prossima fase.

Milan fuori dalla fase diretta, Juventus eliminata ai playoff

A proposito di italiane, ricordiamo che Milan e Bologna non sono riuscite a entrare nelle ventidue che si qualificavano alla fase a eliminazione diretta, insieme ad altre big come Psg, Arsenal e Leverkusen, mentre la Juventus è stata battuta di misura proprio dal Trabzonspror durante i play off.

Youth League, Bayern Monaco-Inter

Torna in campo l’Inter di Andrea Zanchetta dopo il successo sulla Fiorentina di sabato pomeriggio in campionato. Un trionfo arrivato in pieno recupero che darà sicuramente una marcia in più ai nerazzurri in vista dell’ottavo di Youth League.

L’Inter ha dominato la competizione europea fino a qui, registrando sette vittorie consecutive (sei nella fase a girone e una ai sedicesimi sui francesi del Lille), vantando anche il miglior attacco della competizione.

Spinaccè e Topalovic sono i due giocatori che hanno meglio interpretato questo inizio di Youth League della formazione meneghina, realizzando rispettivamente quattro e tre reti. Il centrocampista sloveno poi, è stato l’autore del gol decisivo contro la Viola, e va a segno da ben tre partite consecutive, nonostante in due occasioni sia subentrato solamente nel finale.

Qualche sofferenza in più per i tedeschi padroni di casa: il Bayern ha chiuso la prima parte del torneo al tredicesimo posto, qualificandosi in extremis grazie al successo esterno sullo Shakthar.

Una squadra comunque esperta se paragonata alle altre formazioni, con diversi profili che giocano stabilmente nella seconda squadra del Bayern Monaco. Fra questi spiccano i due trequartisti Darboe e Asp Jansen, mentre davanti la stella è il ghanese Kusi-Asare.

Youth League dove vedere Bayern Monaco-Inter

La partita sarà visibile in televisione su Sky Sport, mentre in streaming sarà disponibile sia sul sito dell’Inter che su UefaTv.

