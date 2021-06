Zidane nervoso: battibecco con un giornalista dopo una domanda sul Real

Zinedine Zidane protagonista di un battibecco con un giornalista spagnolo. L’allenatore francese, che ha chiuso la sua seconda avventura alla guida del Real Madrid poche settimane fa al termine di una stagione in cui non è riuscito a portare a casa trofei, non ha gradito le domande del cronista ed è apparso piuttosto nervoso.

In occasione della sfida casalinga del Rayo Vallecano , Zidane era a Vallecas per assistere al match e vedere dal vivo suo figlio Luca , portiere classe 1998, il giornalista ha chiesto a Zidane: “Mister, come va? Si è lasciato male con il Real Madrid dopo la lettera pubblicata”.

Pronta la risposta stizzita del francese: ” Continuerai a seguirmi ponendomi le stesse domande? Il tuo lavoro è vergognoso. Io conosco te e tu conosci me”.

E alle successive parole del cronista, Zidane ha aggiunto: ” Smettila di registrare e vieni qui a parlare con me “. La conversazione tra i due è proseguita lontano dalle telecamere, con il francese che ha invitato il cameraman a non seguirli.

OMNISPORT | 14-06-2021 12:00