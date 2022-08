Zverev torna ad allenarsi sul campo: obiettivo US Open

08-08-2022 14:45

Sono passi in avanti molto incoraggianti quelli fatti da Alexander Zverev, tornato ad allenarsi sul campo dopo la lunga riabilitazione in palestra seguita al terribile incidente alla caviglia capitatogli al Roland Garros.

“Il bambino felice di nuovo nel suo parco giochi preferito” ha scritto su Instagram il tennista tedesco che, in cuor suo, confida di recuperare in tempo per scendere in campo agli US Open in programma a New York dal 29 agosto all’11 settembre.

Per Zverev, vista la gravità di quanto accaduto agli Open di Francia, si tratterrebbe di una piccola impresa.