38 tiri 0 gol: ecco chi è il giocatore più sfortunato in Serie A

Non è una stagione da incorniciare fino ad adesso quella di Hakan Calhanoglu. Il turco del Milan l’ha iniziata col grosso peso psicologico del problema avuto con la moglie, ma indipendentemente da questioni private i numeri statistici suggeriscono che è un periodo davvero poco fortunato per lui. Nessun giocatore in Serie A ha tirato così tanto quanto lui senza andare mai a segno. Stando ai dati ufficiali riportati sul sito della Lega Calcio il numero dieci del “Diavolo” ha effettuato trentotto tiri (risultando ventiduesimo nel massimo campionato italiano, di cui però solamente dieci verso lo specchio della porta e come già sottolineato nessuno di questi finito in fondo al sacco. Sfortuna quindi ma anche imprecisione, perché effettivamente troppe volte le bordate di Calhanoglu si spengono in curva (per dirne una, Zaniolo ha preso la porta lo stesso numero di volte ma calciando soltanto diciassette palloni). Per trovare in questa speciale classifica un altro calciatore che è ancora a secco bisogna scendere fino al cinquantanovesimo posto, dove si colloca Mohamed Fares della Spal, che su venti conclusioni totali ha trovato i pali solamente in sette occasioni). Può bastare soltanto un gol al turco per ritrovare la giusta condizione ed essere utile alla causa di Gennaro Gattuso? Indubbiamente gode ancora della fiducia del tecnico, che quando si è parlato di un suo possibile trasferimento al Red Bull Lipsia per una cifra intorno ai venti milioni di euro si era esposto dicendo che avrebbe preferito che Hakan restasse a Milanello.

SPORTEVAI | 26-01-2019 10:34