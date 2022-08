A Cincinnati Tsitsipas batte Medvedev e va in finale con Coric, tra le donne sfida Garcia-Kvitova

21-08-2022 11:35

Due finali abbastanza sorprendenti, quella maschile e quella femminile, del torneo sul cemento di Cincinnati. Nel Masters 1000 per la verità uno dei finalisti non è una sorpresa dato che è uno dei più forti del mondo, l’altro invece sì, ed è Borna Coric, croato sceso al numero 152 del mondo ma improvvisamente rinato e che, dopo aver battuto Rafael Nadal, ha sfruttato il buco da lui stesso provocato e si è spinto fino all’atto decisivo e in semifinale ha regolato per 6-3 6-4 il britannico Cameron Norrie. L’altro finalista è Stefanos Tsitsipas: il greco, numero 7 del mondo, ha piegato per 7-6 3-6 6-3 il numero 1, il russo Daniil Medvedev, in quasi due ore e mezza di battaglia.

Una finale totalmente a sorpresa è invece quella del WTA 1000 ma si sa che nel tennis femminile tutto può accadere in qualsiasi torneo, anche se una delle finaliste, la francese Caroline Garcia, è una delle più continue e più in forma in questa fase della stagione e in semifinale ha battuto 6-2 4-6 6-1 la bielorussa Aryna Sabalenka. L’altra finalista è la veterana ceca Petra Kvitova, uscita vincitrice in rimonta per 6-7 6-4 6-3 dalla battaglia contro la statunitense Madison Keys.