A Wimbledon Berrettini cede un set ma va al secondo turno

Primo esame superato a Wimbledon per Matteo Berrettini. Il 25enne romano, fresco trionfatore al Queen’s, ha battuto in due ore e 16 minuti di gioco Guido Pella col punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0. Un break per set, nel quinto game del primo a favore di Berrettini, nel sesto del secondo a favore di Pella e nel decimo del terzo a favore di Berrettini, hanno deciso i primi tre parziali mentre il quarto non ha avuto storia.

Un incontro, tuttavia, che si è rivelato più difficile di quanto molti potessero pensare perché Pella è un argentino anomalo perché si trova molto a suo agio sull’erba e sui campi di Church Road, oltre ad avere ottenuto delle vittorie contro tennisti erbivori doc come Marin Cilic, Kevin Anderson e Milos Raonic, ha raggiunto i quarti di finale nel 2019. Alla distanza però Berrettini ha prevalso e ora avrà un turno sulla carta più facile contro il vincente tra il Lucky loser olandese Botic van de Zandschulp e il francese Gregoire Barrere, proveniente dalle qualificazioni.

OMNISPORT | 30-06-2021 14:41