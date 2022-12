Addio a Pelé: le prime reazioni del mondo del calcio

29-12-2022 20:56

Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei propri eroi: Pelé si è spento a San Paolo all’età di 82 anni dopo una dura battaglia contro un tumore al colon. Già in questi minuti stanno arrivando le prime reazioni dal mondo del pallone, come il suo club del cuore, il Santos, che pubblica su Twitter una foto di una corona con scritto “Eterno”.

“Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa della leggenda del calcio Pelé. Trasmettiamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. Riposa in pace, O Rei”. Questo il messaggio del Milan pochi minuti dopo la scomparsa della leggenda verdeoro.

Molto celere anche il Napoli, che sempre su Twitter scrive: “Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale. Addio O Rei”. La Juventus invece, proprio come fatto per Maradona, non usa immagini, ma pubblica un’immagine di Pelé assieme ad Omar Simori.

Davvero sentito anche l’addio di CR7, che tramite i propri profili socia ha scritto: “Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento. Un semplice “addio” all’eterno Re Pelé non sarà mai abbastanza per esprimere il dolore che abbraccia in questo momento tutto il mondo del calcio. Un’ispirazione per tanti milioni, un riferimento a ieri, oggi, sempre. L’affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e la sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé”.

José Mourinho ricorda invece un incontro personale col Re: “Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del re, e ancora oggi è uno dei miei momenti dei quali sono più orgoglioso. Ero così felice di averlo a Manchester dove abbiamo fatto una bella chiacchierata e bei momenti, e ancora di più a un evento Hublot dove ci siamo fatti davvero una bella risata. Riposa in pace Re Pelé e pensa ai suoi cari. Sono molto triste”.