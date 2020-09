Addio Bale-Real: può essere la volta buona

Separato in casa ormai da due anni, Gareth Bale potrebbe lasciare finalmente il Real Madrid. Secondo quanto riporta As il gallese, che ha ancora due anni di contratto, è pronto a trasferirsi in prestito al Manchester United.

Il giocatore non ha però affatto intenzione di guadagnare meno rispetto a quanto percepisce nel Real, e vuole un impiego da titolare. Lo United sta cercando un’ala dopo il fallimento della trattativa per Jadon Sancho: tra le opzioni dei Red Devils anche lo juventino Douglas Costa.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 15-09-2020 12:57