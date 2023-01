23-01-2023 23:54

Dopo Skriniar, anche De Vrij potrebbe presto lasciare l’Inter. Il suo agente Federico Pastorello ai microfoni di Rai Sport ha aperto all’addio: “È in scadenza di contratto come sanno tutti, ci sono dei colloqui in corso con la società positivi e distesi”.

“Ci hanno fatto sapere che sarebbe di loro gradimento prolungare il contratto, non ci dispiacerebbe però sondare altri campionati come la Spagna o l’Inghilterra. Entro febbraio comunque daremo sicuramente una risposta”.