Agli Europei femminili prima vittoria dell'Italia, Montenegro battuto

Nella seconda partita valida per il gruppo B degli Europei di basket femminile, girone che si sta giocando a Valencia, prima vittoria per l’Italia, che sconfigge il Montenegro col punteggio di 77-61 e che dopo la sconfitta di ieri per 86-81 contro la Serbia torna a sperare nella qualificazione ai quarti di finale. Per le azzurre di Lino Lardo 13 punti di Debora Carangelo, 11 di Cecilia Zandalasini e ben 8 rimbalzi catturati da Lorela Cubaj, per le montenegrine inutili i 23 punti e 7 rimbalzi di Jelena Dubljevic. Sabato alle 18 partita decisiva per le nostre portacolori contro la Grecia.

OMNISPORT | 18-06-2021 17:03