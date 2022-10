Al Torino serve una punta: torna la pista Shomurodov per gennaio

17-10-2022 14:50

La sconfitta per 1-0 nel derby della Mole contro la Juventus ha evidenziato ancora una volta i problemi in fase offensiva della band di Ivan Juric: il Torino è infatti sempre alla ricerca di quella punta in grado di rimpiazzare Andrea Belotti, operazione di fatto mai portata a termine nella sessione estiva di calciomercato.

Per la finestra invernale degli affari, allora, secondo la testata “Torino Granata”, torna di modo il nome di Eldor Shomurodov, già più volte accostato alla compagine granata. L’uzbeko sta trovando pochissimo spazio alla corte della Roma di José Mourinho e il ds Davide Vagnati avrebbe intenzione di prelevarlo dai giallorossi in prestito con diritto di riscatto.