Alfa Romeo, Vasseur: "La decisione sui piloti dopo il Brasile"

08-11-2021 14:11

Manca solo una scuderia all’appello per nominare ufficialmente la propria line up del prossimo anno: è l’Alfa Romeo.

Resta infatti da scegliere il pilota che affiancherà Valtteri Bottas: ogni giorno che passa è un colpo alle speranze di Antonio Giovinazzi, mentre salgono le quotazioni di Guanyu Zhou (il cinese, però, vorrebbe almeno un biennale e non un accordo annuale). Restano alla finestra Theo Pourchaire e Oscar Piastri.

Ora il team sembra essersi dato una mossa e aver stabilito almeno una deadline, ovverosia una scadenza inderogabile: “Prenderemo una decisione ora che siamo un po’ meno sotto i riflettori per motivi diversi (legati al mancato acquisto da parte di Michael Andretti). Decideremo nei prossimi giorni, probabilmente dopo il Gran Premio del Brasile. Dobbiamo rimanere calmi. È una scelta importante, non facile“, ha detto il team principal Alfa Romeo Frederic Vasseur in Messico. “È anche questione di capire se ci fa bene cambiare entrambi i piloti con un regolamento nuovo alle porte o se è meglio ricercare un po’ di continuità. A ogni modo, la stabilità non è certo l’unico fattore che prendiamo in considerazione. Sappiamo che avremo poco tempo a disposizione nei test, e questi sei giorni potrebbero essere anche meno se ci fosse un problema di affidabilità. Significa che dobbiamo essere pronti dal primo giorno: sappiamo perfettamente che, in questo tipo di campionato, molto spesso nella prima gara una squadra del pacchetto di mischia può ottenere tanti punti“.

