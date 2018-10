Alfred Gomis a cuore aperto sul razzismo

"Ogni tanto mi viene da sorridere. Se entro in un negozio mi guardano come se fossi un ladro. Poi appena parlo diventano tutti gentili". A raccontarlo alla ‘Gazzetta dello Sport’ è Alfred Gomis, portiere di origini senegalesi della Spal.

"E’ sbagliato dire che gli immigrati sono troppi, sono criminali e sono approfittatori. Una persona non può essere approfittatrice quando lascia tutto, cioè il niente, per andare in un posto dove non conosce nessuno e di cui non parla la lingua. Di sicuro ci sono dei poco di buono, come tra gli italiani. Ma se delinque uno straniero sono tutti delinquenti, mentre se fa lo stesso un italiano è un problema del singolo" aggiunge l'atleta, che ha anche la nazionalità italiana.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 08:45