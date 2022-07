Alpine, Rossi: "Dobbiamo ottimizzare il nostro potenziale"

15-07-2022 14:54

Laurent Rossi si è lasciato intervistare dalla stampa francese in merito a questa prima parte di stagione. L’amministratore delegato di Alpine ha tirato le somme quando ormai il campionato del mondo di Formula Uno va verso il giro di boa.

Il manager francese ha analizzato e evidenziato il grande problema della scuderia francese ovvero quello di non riuscire a piazzare entrambi i piloti continuamente in top ten. Una mancanza importante nella stagione del team transalpino che sta complicando e non poco la strada verso il quarto posto nel mondiale costruttori, attualmente condiviso con la McLaren.

“Il tifoso di Formula 1 ama il qualificatore, mentre il Team Principal preferisce il profilo che riesce a centrare stabilmente la top dieci”, ha affermato il CEO della scuderia transalpina. “Penso tuttavia che l’ideale sia avere il giusto mix tra i due. Per quanto riguarda noi, direi che ultimamente abbiamo avuto delle difficoltà a portare entrambi i nostri piloti in zona punti ed è stato parecchio frustrante. Dobbiamo cercare di migliorare sotto l’aspetto dell’affidabilità e delle penalità. Dobbiamo lavorare per ottimizzare al meglio il nostro potenziale”.