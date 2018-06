Amarcord Mondiale, scoppia la lite social dodici anni dopo

Se l’Italia piange, le altre grandi d’Europa non ridono. La prima giornata di Russia 2018 ha svelato un insospettabile equilibrio verso il basso, vedendo inciampare una dopo l’altra tutte le favorite per la vittoria finale. Ha vinto, ma soffrendo e solo grazie alla tecnologia, la sola Francia, Brasile e Argentina sono state rimontate, la Spagna ha sbattuto contro Cristiano Ronaldo e la Germania ha addirittura perso contro il Messico, confermando la maledizione che vuole le campioni in carica ko al debutto (successe pure all’Argentina nel 1990, alla Francia nel 2002 e alla Spagna nel 2014). Il ko dei tedeschi è stato sorprendente, ma non immeritato per quanto visto sul campo, eppure il ct Löw prova a non perdere la testa. Chi lo ha fatto invece, seppur solo a livello di sfottò, è stato Bastian Schweinsteiger, ormai fuori dal giro della 'Mannschaft' e ora opinionista per una tv degli Stati Uniti (altra big fuori dal Mondiale…), dove gioca con i Chicago Fire. Alla domanda di un giornalista sulle squadre favorite per il successo finale, Schweini non è riuscito a trattenere la battuta anti-italiana…: "Il mio pronostico per i Mondiali? E’ difficile da dire, ma penso che Italia e Olanda abbiano buone chance di vincere. Ovviamente sto scherzando“.

Ed ecco il sassolino che esce ricordando il bruciante ko subito dai tedeschi a Dortmund nella semifinale del Mondiale casalingo del 2006. Va da sé che lo scherzo non è stato gradito dai tifosi italiani, scatenatisi sui social contro l’ex centrocampisti di Bayern Monaco e Manchester United, al quale ha prontamente risposto uno degli eroi azzurri di Berlino, Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter ha recuperato per una notte la cattiveria agonistica di un tempo nell’appuntita risposta all’antico avversario: “Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006 !!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?“ la risposta di Marco su Instagram. Successivamente, ospite a ‘Balalaika’ su Canale 5, Materazzi è tornato sull’episodio-simbolo della finale contro la Francia, rilevando un curioso retroscena: “La testata di Zidane? Non mi fece per nulla male, ma non mi sarei mai rialzato per alcun motivo al mondo…”.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 23:40