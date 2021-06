American League: I White Sox volano in vetta

Dopo la vittoria nel big match contro Tampa Bay (8-7), Chicago si issa in vetta alla classifica dell’American League, lasciando la seconda posizione proprio ai Rays.

Ottimo momento di forma per gli Oakland di Bob Melvis: sesto successo per gli Athletics che superano gli Angels 8-4 e conquistano la terza posizione. Bella vittoria esterna per i Red Sox: Boston si impone ad Atlanta sui Braves per 10-8 vincendo il terzo match di fila. Terza vittoria consecutiva anche per Houston: gli Astros hanno la meglio sui Texas Rangers (al loro 3° ko di fila) 8-4.

Nella notte altre tre vittorie esterne: gli Yankees vincono a Toronto 3-2 contro i Jays; Detriot batte Kansas (sesto ko consecutivo per i Royals) 6-5 al Kauffman Stadium e i Twins hanno la meglio a Seattle (7-2) contro i Mariners.

RISULTATI

Toronto Blue Jays-New York Yankees 2-3

Cleveland Indians-Baltimore Orioles 8-7

New York Mets-Chicago Cubs 6-3

Atlanta Braves-Boston Red Sox 8-10

Houston Astros-Texas Rangers 8-4

San Francisco Giants-Arizona Diamondbacks 13-7

Los Angeles Dodgers-Philadelphia Phillies 0-2

Seattle Mariners-Minnesota Twins 2-7



OMNISPORT | 17-06-2021 09:04