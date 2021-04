Ancelotti libera Kean: duello Psg-Juve

L’Everton libera Moise Kean. Secondo quanto riporta il Telegraph Carlo Ancelotti ha dato l’ok alla dirigenza del club di Liverpool per la cessione dell’attaccante classe 2000 in estate.

L’Azzurro è esploso in prestito al Psg, che vorrebbe tenere il giocatore: proprio il club francese è la società in pole position per l’acquisto del cartellino, anche se la Juventus nelle ultime settimane ha tentato un riavvicinamento. L’Everton ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro.

OMNISPORT | 16-04-2021 17:17