Anche Parigi boicotterà i Mondiali: nessun maxischermo all'ombra della Tour Eiffel

05-10-2022 12:43

Anche Parigi “boicotterà” la Coppa del Moondo. La capitale si unirà alle altre città francesi che non installeranno alcun maxischermo per trasmettere le partite dei Galletti, ovvero Marsiglia, Reims, Nancy, Strasburgo, Lille, Rodez e Bordeaux. Le motivazioni sono ormai note e fanno riferimendo al modus operandi con cui è stata organizzata la competizione in Qatar, con le innumerevoli vittime degli operai – ridotti di fatto in schiavitù – nella costruzione degli impianti.

Fa comunque scalpore, ad ogni buon conto, che ad unirsi alla protesta ci sia anche Parigi, città sede del Psg , di proprietà qatariota. In Francia la polemica era stata lanciata anche da un certo Eric Cantona , che aveva detto di non voler assistere a nessun match dei prossimi Mondiali, di fatto non riconoscendoli.