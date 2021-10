Ancora vincente: nazionale azzurra sindrome di Down campione d'Europa

Con questo nuovo successo per lo sport italiano, la nazionale degli atleti di pallacanestro con sindrome di Down ha ritagliato anche oggi il suo spazio. Gli azzurri hanno vinto gli Europei, grazie alla bellissima prova di Chiara Vingione e Fabio Tomao (Basket For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche) Alessandro Ciceri (Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide Paulis (Atletico Aipd Oristano).

Il successo italiano a Ferrara

La squadra di basket allenato da Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo ha superato la Turchia 21-12 nella finale degli Euro Trigames 2021, che si è giocata a Ferrara raggiungendo il quarto successo, dopo le vittorie all’Europeo 2017 e ai Mondiali del 2018 e del 2019.

Gli atleti della nazionale hanno preso parte a un evento imponente, se si considera che ci troviamo ancora in un frangente di difficoltà a livello sanitario: la manifestazione che si è tenuta dal 5 all’11 ottobre, ha raccolto oltre 500 atleti e atlete provenienti da 17 Paesi (Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti) che si sono sfidati in otto discipline: atletica leggera, calcio a cinque, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis, tennistavolo.

La manifestazione internazionale è stata promossa dalla Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), dalla Suds (Union for athletes with Down syndrome), dal Comitato paralimpico italiano, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Ferrara, dall’Ufficio scolastico regionale e dall’Università di Ferrara.

La gioia di Luca Pancalli su twitter

Il risultato degli azzurri è stato esaltato con inevitabile soddisfazione anche da Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, che ha pubblicato un messaggio su twitter:

“Italia protagonista anche ai SUDS OPEN EURO TRIGAMES, competizione europea rivolta ad atlete e atleti con sindrome di Down. Gli azzurri conquistano una valanga di medaglie, ben 105 brillando nell’atletica, nuoto, judo, tennistavolo, basket, calcio a 5. Siete grandi 🇮🇹

@FISDIR”.

Una gioia condivisa e ancora più prepotente, dopo aver ammirato anche alle Paralimpiadi quanto gli atleti azzurri abbiano conquistato in termini di medaglie, record e risultati effettivi.

