Androni, per Gianni Savio il bilancio 2021 è più che buono

03-11-2021 13:53

Non saranno un’enormità ma 12 successi non sono comunque da buttar via per l’Androni Giocattoli Sidermec, squadra che, grazie alla dozzina di vittorie racimolate in giro per il mondo da gennaio a settembre, è risultata l’ottava Professional più vincente dell’anno, la prima fra le italiane.

“Dodici vittorie rappresentano un bilancio soddisfacente, soprattutto considerando gli infortuni che, nell’arco della stagione, hanno reso indisponibili vari corridori” ha affermato Gianni Savio.

“Siamo orgogliosi di aver lanciato tra i professionisti giovani subito vittoriosi: Leonardo Marchiori al Tour de Bretagne, Andrii Ponomar nel Campionato Ucraino e Santiago Umba al Tour d’Alsace sullo storico traguardo della Planche des Belles Filles” ha spiegato il team manager torinese passando in rassegna le più belle vittorie ottenute dai suoi corridori nel 2021.

Grazie a queste affermazioni, molti dei corridori in maglia biancorossa sono riusciti a mettersi in evidenza finendo sul taccuino di diversi grandi team, un aspetto questo che denota l’ottimo lavoro di scouting e preparazione svolto durante l’anno da parte degli uomini della formazione italiana.

