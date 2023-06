Annalisa Minetti affronta una delle fasi più complicate, ma non cede: "Non vedo più. Ormai nero totale"

Nell’intervista racconta gli esordi al Karaoke di Fiorello, fino a Miss Italia nel lontano 1997 e poi al Festival di Sanremo, che ha vinto con il brano “Senza te o con te”. Senza dimenticare l’atletica, lo sport e l’esperienza politica che ha intrapreso:

“L’inclusione è uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie, e non per persone, che hanno ciascuna un valore. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti… Si divide, non si unisce”.

“Spesi la mia parola con tante associazioni nel sociale. Ero convinta che il quinto posto in lista fosse sicuro, non avevo capito che stavo solo aiutando chi era stato messo prima di me. Sono stata uno strumento per altri”, ha detto Minetti che ha intenzione di continuare il suo impegno nel sociale anche attraverso lo sport.