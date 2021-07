Antetokounmpo: "Odio "il muro di Giannis". Posso ancora crescere"

“Il muro di Giannis” è la tattica che tutte le squadre avversarie adoperano per fermare Antetokounmpo e i Bucks e i Suns nelle finali Nba non sono da meno. Una mossa difensiva non gradita certamente dal greco: “Credo sia un complimento – dice il due volte mvp con un sorriso -. Ma se devo essere onesto lo odio”.

Il 2 volte MVP ha trascinato i Bucks in gara 3 ma i Suns restano in vantaggio 2-1. Antetokounmpo però sa come affrontare il muro: “È da due anni che me lo vedo contro – spiega Giannis -. Ho sempre provato a rimanere efficace, ho sempre cercato di capire quale fosse la cosa giusta da fare in questa situazione, la mossa migliore per battere questo muro. Mi sono sempre considerato un buon passatore e penso di essere migliorato in questo, di avere più fiducia nei miei compagni, una fiducia tale che mi permette di capire che spesso la giocata giusta è passare il pallone”.

In gara 3 ci è riuscito, mettendo a referto 41 punti e 13 rimbalzi: “Devo rimanere sempre concentrato su di me, indipendentemente da quello che fanno gli avversari, su come aiutare la mia squadra a vincere”.

Antetokounmpo sta giocando la serie più importante della sua carriera in Nba ma non si accontenta: “Non penso di essere al mio massimo – dice con onestà -, penso di poter migliorare ancora tanto e sono pronto a fare tutto quello che serve per riuscirci. In queste Finals voglio concentrarmi solo su quello che devo fare in campo, come aiutare la mia squadra a vincere. Ma voglio continuare a lavorare, voglio arrivare ad un livello in cui so di poter giocare sulle mie debolezze senza per forza dover ricorrere solo a quello che so fare meglio. Voglio essere a mio agio mentalmente, sapere di poter sbagliare, di poterlo fare”.

13-07-2021