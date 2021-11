Antetokounmpo ai Bucks: "Mia prossima sfida potrebbe non essere qui"

17-11-2021 12:22

Secondo la rivista GQ, Giannis Antetokounmpo è l’atleta dell’anno 2021. Non una grande scoperta, trattandosi dell’mvp delle ultime Finals NBA, ma tant’è e la rivista ne ha dato l’annuncio anticipando l’uscita del ‘Men of the Year issue’.

Decisamente più impattante è il contenuto dell’intervista che il greco ha rilasciato lo scorso agosto a Zach Baron, ma divulgata solo ora, nella quale Antetokounmpo apre alla possibilità di lasciare i Bucks.

Forse anche prima del previsto, nonostante un contrtto rinnovato solo un anno fa con conseguente rinuncia allo status di free agent.

“Io amo le sfide, il titolo è già alle spalle per me, e la prossima potrebbe non essere qui – ha dichiarato- Per il momento la mia famiglia e io abbiamo scelto di rimanere in questa città che amiamo, ma onestamente in due anni le cose potrebbero cambiare, anche se amo questa città e questa comunità”.

“La sfida era quella di vincere un titolo qui, e ci siamo riusciti, anche se è stato difficile. Ma anche a me piacerebbe giocare con i migliori”.

Immediato è stato il commento di Alex Saratsis, l’agente di Antetokounmpo che ha provato a “correggere il tiro”: “Credo solo che il ragionamento di Giannis sia stato: ‘Ho raggiunto il punto più alto, la prossima sfida è ripetersi’. E poi: ‘Se rivinco dopo cosa farò?’. Non credo stia pensando ad andarsene”.

In casa Bucks, però, dopo un inizio di stagione non esaltante, nessuno sentiva il bisogno di questo allarme…

