E’ morto a 71 anni Leopoldo Jacinto Luque, una delle stelle dell’Argentina che vinse il Mondiale nel 1978. L’ex attaccante del River Plate, vincitore di 5 campionati argentini, segnò quattro reti in quella edizione della rassegna iridata, risultandone il vice capocannoniere: 22 i gol in totale in 45 partite disputate con la maglia albiceleste.

Da oltre un mese era ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

OMNISPORT | 15-02-2021 21:31