Argentina inelegante e volgare, interviene anche il ministro dello sport francese

I festeggiamenti dell’Argentina per la Coppa del Mondo sono stati “volgari” e dimostrano che si tratta di “vincitori ineleganti”, secondo il ministro dello sport francese Amelie Oudea-Castera. Giovedì è stato confermato che il presidente della Federcalcio francese (FFF), Noel Le Graet, ha scritto al suo omologo argentino, Claudio Tapia, per lamentarsi degli scherni “anormali” e “scioccanti” nei confronti di Kylian Mbappe.

L’Argentina ha battuto la Francia per 4-2 ai rigori dopo un avvincente pareggio per 3-3 dopo i tempi supplementari nella finale della Coppa del Mondo di domenica, scatenando enormi festeggiamenti a Buenos Aires.

Milioni di persone si sono riversate nelle strade della capitale argentina e la parata di martedì per la vittoria è stata interrotta a causa dell’enorme folla che ha bloccato il pullman della squadra. Durante i festeggiamenti, il portiere argentino Emiliano Martinez è stato visto tenere in mano una bambola con il volto di Mbappe.

Il giocatore dell’Aston Villa è finito nei guai anche per i commenti su Aurelien Tchouameni – che ha sbagliato il rigore – e per i filmati sui social media che mostrano Martinez chiedere un “momento di silenzio” per Mbappe negli spogliatoi dopo la finale.

Anche diversi giocatori della Francia sono stati oggetto di messaggi razzisti da parte del pubblico sui social mediam, e l’intera vicenda ha lasciato un sapore amaro a Oudea-Castera.

Parlando a RTL, ha dichiarato:

“Dobbiamo chiedere spiegazioni all’Associazione calcistica argentina [AFA] e inoltre Noel Le Graet ha chiesto delucidazioni al suo omologo Claudio Tapia. Lo trovo pietoso. Per quanto la nostra squadra francese abbia saputo perdere in modo elegante, il comportamento della squadra argentina dopo la vittoria non è degno della partita che abbiamo visto. C’è stato ancora uno sfottò inopportuno nei confronti di Tchouameni [da parte di Martinez], è semplicemente volgare e inappropriato. Sono vincitori ineleganti. Ci sono sfottò inappropriati e atti razzisti inaccettabili [sui social media]. Sono lieto che Le Graet abbia presentato una denuncia e che stia facendo questo passo con la sua controparte. Emiliano Martinez non si distingue, è abbastanza patetico. Ho potuto parlare con Kylian Mbappe sull’aereo di ritorno e ha fatto un passo indietro rispetto a questo. La risposta migliore da portare è tornare in campo e far parlare il calcio”.