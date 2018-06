Argentina, l'allenatore è Messi? Ecco il video che ridimensiona Sampaoli

Un nuovo video che circola su Twitter sta creando scompiglio dentro l’Argentina.

Nel breve filmato che è già diventato virale si vede il tecnico dell’Albiceleste Sampaoli rivolgersi a Messi e chiedere “Lo pongo al Kun?” che in italiano vuol dire ‘Lo metto Messi?”.

La risposta deve essere stata affermativa visto che al 75’ di Nigeria-Argentina, col punteggio fermo sul punteggio di 1-1, l’attaccante del Manchester City è entrato in campo per cercare di aiutare i compagni a conquistare gli ottavi di finale del Mondiale.

Il video sembra confermare le voci che circolano ormai da giorni e che vedono ormai il ct Sampaoli messo ai margini e commissariato dai veri leader dello spogliatoio argentino come Mascherano e Messi.

Proprio quel Messi che dopo le tante critiche ricevute si è riuscito finalmente a sbloccare al Mondiale con un gol di pregevole fattura nella gara vinta per 2-1 dall’Argentina contro la Nigeria non senza sofferenza.

Decisivo per l’Albiceleste è stato il gol nel finale del difensore Rojo che è raggiante al termine della gara: “Ne avevamo bisogno. La Coppa del Mondo per noi inizia adesso – ha detto il difensore del Manchester United -. Lo avevo detto ai miei compagni che avrei segnato un gol. Dopo la gara con la Croazia ci siamo uniti più che mai. Il gol è per la mia famiglia e per questo gruppo che se le merita. Forza Argentina!".

Soddisfatto anche Lionel Messi che è riuscito finalmente a trascinare la nazionale sotto gli occhi di uno scatenato Maradona: "Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori – ha spiegato la Pulce -. La vittoria è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci è sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa gara, ed è stato meraviglioso vincerla così".

SPORTAL.IT | 27-06-2018 11:55