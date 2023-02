Arianna Fontana, duro sfogo della mamma sui social

Maria Luisa Vedovatti: "È una vergogna. Arianna non ha mai detto che correrà per un altro Paese".

02-02-2023 21:36

Anche Maria Luisa Vedovatti, la mamma di Arianna Fontana, si è sfogata su facebook dopo le ultime vicende che hanno riguardato la figlia: “Come mamma di un’atleta leggere queste parole mi far star male. Sospettavo da tempo che Arianna era turbata, ma lei ormai è una donna, si confida con il marito (com’è giusto che sia) e quindi cerca di proteggermi. L’ho vista fin dal 2010 (anche prima…) combattere per la squadra. Lei aveva già visto lungo ma nessuno l’ha seguita. Davanti belle parole, poi quando c’è il confronto tutti hanno fatto dietro-front. Pensavo che il Presidente Gios, quando è stato eletto, stesse vicino e attento agli atleti e ai loro problemi: invece è stato un flop“.

“Arianna ama il suo sport – ha continuato la mamma di Fontana -, ha dato tutto la sua gioventù, è cresciuta sempre con i suoi ideali, con caparbietà e testardaggine, cercando di migliorare sempre e aiutare la squadra. Invece come ha scritto, questi atleti (alcuni), tecnici, dirigenti federali, hanno usato comportamenti irresponsabili verso Arianna. Ancora oggi, per la loro convenienza, questi errori non vengono ammessi. È una vergogna. Arianna non ha mai detto che correrà per un altro Paese (nel 2010 era stata contattata da un “Paese” ma lei ha rifiutato perché voleva correre con i colori dell’Italia). Quindi sono loro i non patriottici, in primis il Presidente Gios. Vi ricordate a PyeongChang, Arianna è entrata nello stadio Olimpico sventolando la bandiera italiana. Il suo sorriso dimostrava tutta la sua felicità ed orgoglio, orgoglio per la sua Nazione e per me. Grazie Arianna che proteggi i tuoi valori e ti auguro di chiudere il cerchio olimpico divertendoti perché la storia l’hai scritta tu e ne scriverai“.