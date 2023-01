Arnautovic spaventa il Bologna: “Quando rientro? Lo sa solo Dio”

24-01-2023 13:37

Il Bologna trema dopo la frase di Marko Arnautovic, l’attaccante austriaco assente per infortunio già da qualche settimana. Il giocatore, prima dell’impegno dei rossoblù contro la Cremonese, così ha risposto a una domanda sul suo ritorno in campo: “Quando torno? Lo sa solo Dio, io no”. Il potenziale offensivo dei felsinei cambia decisamente senza Arnautovic, la cui assenza si aggiunge ad altri problemi nel reparto d’attacco per Thiago Motta. Anche ieri, alla fine c’era solo Barrow disponibile, ma in avanti si è vista la mancanza di un vero numero 9.