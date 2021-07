Arriva l'ok del CIO a Milano-Cortina 2026 ci sarà lo sci alpinismo

Il CIO, riunito oggi a Tokyo ha dato il suo ok. Lo sci alpinismo è stato infatti inserito tra gli sport olimpici per l’edizione di Milano-Cortina 2026 dei Giochi.

“E’ una grande notizia per l’Italia, per la Federazione e per la nostra nazionale di sci alpinismo – ha detto il Presidente della FISI, Flavio Roda – che è una delle più forti al mondo. Abbiamo campioni come Robert Antonioli, che ha già vinto quattro Coppe del mondo in carriera, come Michele Boscacci, come Davide Magnini e molti altri. Ora nella loro carriera c’è un obiettivo in più, e di grande prestigio internazionale. La Federazione farà tutto il possibile per mettere la squadra nella condizione di crescere ancora e ben figurare ai Giochi del 2026. Sono certo che anche gli atleti e i tecnici faranno del loro meglio”.

Tra le direttive imposte dal Cio figura anche quella che lo sci alpinismo non potrà avere un sito olimpico a sé stante, ma dovrà essere disputato in uno dei siti olimpici già identificati.

OMNISPORT | 20-07-2021 13:53