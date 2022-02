Atalanta agli ottavi di Europa League, Lazio eliminata

24-02-2022 20:52

Dopo il 2-1 dell’andata al Gewiss Stadium l’Atalanta vince anche in trasferta battendo l’Olympiakos Pireo per 3-0 nel ritorno dei playoff di Europa League. E’ Maehle al 40’ a portare in vantaggio la Dea su assist di De Roon, al 66’ raddoppia Malinovskyi servito da Koopmeiners. Nel giorno più tremendo per il suo paese l’ucraino firma la doppietta e il risultato finale con una bordata di sinistro da fuori.

All’Olimpico la Lazio non va oltre il 2-2 contro il Porto dopo la sconfitta per 2-1 all’andata e viene eliminata. Al 19’ biancocelesti in vantaggio con Immobile che, su errore di Pepe, mette a segno il gol della speranza. Ma al 30’ arriva un calcio di rigore a favore del Porto dopo l’esame al VAR per fallo di Milinkovic-Savic su Taremi che poi trasforma il pallone del pareggio. Al 68’ Uribe chiude virtualmente i giochi: servito da Taremi stoppa di petto e di sinistro batte Strakosha. In pieno recupero Immobile mette un destro sul palo avversario e Cataldi mette a segno il tap-in per il più inutile dei pareggi.

