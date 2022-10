Atalanta, Gasperini: "Non ci poniamo obiettivi adesso"

15-10-2022 23:37

Al termine del match vinto dall’Atalanta sul Sassuolo, Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: “Il percorso di questa squadra è straordinario, nessuno avrebbe scommesso su di noi. Anche il risultato di stasera è straordinario, la squadra sta crescendo sul piano del gioco e sono soddisfatto di questo. Stasera c’erano in campo giovani che stanno migliorando in personalità”.

Sugli obiettivi dell’Atalanta, Gasperini non si sbilancia nonostante il primo posto in classifica: “Non pensiamo avere un obiettivo adesso, neanche noi pensavamo di poter avere 24 punti dopo 10 partite. lavoriamo per migliorarci, poi vedremo tra qualche mese. Abbiamo perso tanti elementi di grande spessore, mentre ora ci sono ragazzi che stanno crescendo. Il nostro campionato lo vedremo di volta in volta: non eravamo favoriti prima e non lo siamo adesso, ma questo ci dà ancora più soddisfazione”.