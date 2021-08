Atalanta, Gosens: "E' mancato un po' l'ultimo passaggio"

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida pareggiata 0-0 contro il Bologna:

“E’ mancato un po’ l’ultimo passaggio, la cattiveria sotto porta. Sono deluso perché secondo me meritavamo qualcosa in più. Sinceramente faccio fatica a dire che fosse un bel campo, siamo alla prima partita dell’anno e non è possibile avere un campo così. Era troppo brutto e sicuramente ci ha condizionato un po’ perché siamo una squadra che vuole giocare palla a terra con velocità e pochi tocchi. Oggi invece è stato complicato. Non è una scusa ma alla fine era la prima partita dell’anno ed è un peccato”.

Tra la gara con il Torino e quella di oggi si è vista la vera Atalanta?

“Abbiamo fatto qualcosa in più, fisicamente abbiamo lavorato tanto questa settimana e si vedeva che stavamo meglio rispetto a Torino. Secondo me manca ancora qualcosa ma è normale, siamo all’inizio dell’anno, sono arrivati giocatori nuovi e dobbiamo cercare il nostro ritmo. Dopo la sosta giocheremo ogni tre giorni e sicuramente aiuterà”.

OMNISPORT | 28-08-2021 22:15