Atalanta: Kresic e Sutalo dicono addio agli orobici

01-07-2022 13:31

Anton Kresic, difensore in forza all’Atalanta torna in Croazia. Ad attenderlo i nuovi compagni del Rijeka che l’ha riscattato dopo la stagione in prestito.

Kresic è stato ceduto a titolo definitivo: in precedenza, dopo la stagione 2015-2016 nella Primavera nerazzurra proveniente dal NK Zagabria, senza aver mai esordito in prima squadra, Kresic aveva giocato a titolo temporaneo con Trapani, Avellino, Cremonese, Carpi e Padova.

Stesso discorso per Bosko Sutalo venduto alla Dinamo Zagabria. Reduce dalla stagione in prestito all’Hellas Verona, Sutalo, capitano della nazionale Under 21 della Croazia, difensore classe 2000, era stato prelevato nel calciomercato invernale 2020 dai nerazzurri, proveniente dall’Osijek, per poi racimolare 16 presenze e una rete con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

