Atalanta: Malinovskyi rimane, non c'è accordo con il Marsiglia

01-09-2022 11:30

Non c’è accorto tra l’Atalanta ed i francesi dell’Olympique Marsiglia per Ruslan Malinovskyi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il trequartista nerazzurro che poche settimane fa l’allenatore Gianpiero Gasperini aveva messo sul mercato, potrebbe rimanere a Bergamo. E’ difficile, quindi, pensare ad una sua partenza in quanto mancano pochissime ore al termine della sessione di mercato estivo. Nonostante le voci di mercato, l’ucraino ha comunque offerto delle buone prestazioni in campo andando a segno nel match contro il Milan.