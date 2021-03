Atalanta, sirene inglesi sempre più assordanti per Gosens

Uno dei big sempre più conclamati della Serie A è indubbiamente Robin Gosens, a segno anche con il Crotone e arrivato a quota nove gol all’attivo con l’Atalanta. Numeri da urlo per un giocatore che comunque nasce come difensore, e di cui l’intera Europa si è ormai accorta. Con il club orobico che potrebbe monetizzarne alla grande un eventuale addio.

Noto l’antico interesse dell’Inter e i più recenti tentativi di abboccamento da parte della Juventus, ora è dall’Inghilterra che arrivano le sirene più assordanti. In particolare è il Manchester City ad aver segnato il suo nome sul proprio taccuino, con tutto l’interesse a concretizzare l’offensiva in vista dell’estate.

Con Mendy che potrebbe partire e Zinchenko tutt’altro che centrale nei piani societari, Pep Guardiola in persona avrebbe avallato l’operazione Gosens. E i 40 milioni di valutazione del giocatore potrebbero non rivelarsi un problema per gli Sky Blues. Resta solo da stabilire quanto la Dea sia disposta a trattare.

OMNISPORT | 04-03-2021 22:20