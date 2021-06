Atlanta scopre Lou Williams: "Venire qui è stato un affare"

Non è mai troppo tardi per essere decisivi, anche a quasi 35 anni e quasi al termine di una carriera soddisfacente.

Ne sa qualcosa Lou Williams, mvp del match che ha permesso agli Hawks di impattare sul 2-2 la serie di finale di Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks, penalizzati dal grave infortunio occorso a Giannis Antetokounmpo.

Dopo 86 partite di playoff iniziate dalla panchina il play ex Clippers è partito per la prima volta in carriera nel quintetto titolare per sostituire l’infortunato Trae Young, chiudendo il match come miglior realizzatore di Atlanta con 21 punti, appena una palla persa in 35 minuti, due soli due errori al tiro (7/9 dal campo), 5 rimbalzi e 8 assist.

Queste le riflessioni di Williams al termine del match: “Se qualcuno in squadra deve rimanere fuori il minutaggio di altri è destinato ad alzarsi. Bisogna farsi trovare sempre pronti al massimo della forma per giocare al meglio. Il coach mi ha detto che avrei iniziato la partita come titolare un’ora prima della partita. Trae è un pezzo fondamentale in quello che stiamo facendo, ma noi siamo sicuri di poter dare il massimo anche quando lui non è con noi in campo. I ragazzi hanno portato in campo l’energia che porta lui di solito.”

Infine una battuta sui retroscena dello scambio con Rajon Rondo che l’ha portato in Georgia a gennaio: “Gli Hawks non erano tra quelle squadre che stavo tenendo d’occhio. A Los Angeles avevano in testa solamente l’anello, perciò non avevo molto tempo per conoscere nuove persone e guardare alle altre squadre. Qui ho avuto una buona occasione, conoscendo tutti nello spogliatoio e nello staff. La cosa migliore di questa squadra è che tutti hanno sicurezza nei propri mezzi e sanno di poter fare qualcosa di grande”.

