Atletica: Andy Diaz potrà rappresentare l'Italia alle Olimpiadi

Dal 3 agosto 2024 sarà a tutti gli effetti cittadino del nostro Paese e il salto triplo inizia il 7, quattro giorni dopo

15-06-2023 08:50

Andy Diaz potrà rappresentare l’Italia alle Olimpiadi del 2024. Dal 3 agosto 2024, infatti, l’atleta cubano sarà a tutti gli effetti cittadino italiano, essendo passati tre anni esatti da quando è stato iscritto a una gara per Cuba. Fortunatamente, per lui e per noi, il salto triplo ai Giochi olimpici si svolgerà dal 7 agosto: le qualificazioni alle 19:25. La finale è prevista per venerdì 9 agosto alle 20:10.

Niente da fare invece per i Mondiali, in cui l’atleta non potrà correre sotto le insegne del nostro Paese. Esiste anche una possibilità che Diaz possa gareggiare da italiano prima del 3 agosto 2024, ma bisognerà scomodare la burocrazia.