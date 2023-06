Atletica, ben 9 azzurri impegnati nella Diamond League di Losanna

Tornano in gara gli azzurri dopo il trionfo agli Europei a squadre

29-06-2023 10:35

Dopo ill trionfo agli Europei a squadre, l’Italia dell’atletica torna in pista, nella Diamond League.

Saranno ben 9 venerdì sera a Losanna nella sesta tappa del massimo circuito mondiale (ha rinunciato Yeman Crippa), ed altri tre domenica a Stoccolma (Tamberi, Iapichino, Sibilio).

A Losanna c’è un italiano in quasi tutte le specialità. Zane Weir, su tutti. Il campione d’Europa indoor, uno dei sette vincitori individuali di Chorzow (21,59), è chiamato in sostanza a una finale olimpica del peso con il primatista del mondo Ryan Crouser, l’altro statunitense Joe Kovacs, il neozelandese Tom Walsh e tutto il meglio d’Europa tra cui l’altro azzurro Leonardo Fabbri (Aeronautica, 21,81 a Pergine, leader europeo stagionale), il croato Filip Mihaljevic, il ceco Tomas Stanek.

Poi c’è anche il talento del lungo Mattia Furlani (Fiamme Oro) e l’ostacolista Ayomide Folorunso (Fiamme Oro). Furlani ritrova gli stessi avversari di Chorzow, Folorunso è nei 400hs con la regina d’Olanda Femke Bol.

Dall’impresa dello stadio Slaski arriva anche Pietro Arese (Fiamme Gialle) che debutta in Diamond League in un 1500 spaziale con l’oro olimpico Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) e il neo-primatista mondiale delle siepi Lamecha Girma (Etiopia). Invece dopo il 4,25 in Polonia vuole voltare pagina a La Pontaise Roberta Bruni (Carabinieri), alla quarta uscita stagionale in Diamond League, dove non manca mai l’oro olimpico e mondiale Katie Moon (Usa).

Spettacolare ai Tricolori U23 la danza tra gli ostacoli di Lorenzo Simonelli (13.40 regolare, 13.29 ventoso): per la sua ‘prima’ in Diamond League trova il giapponese Shunsuke Izumiya e lo svizzero Jason Joseph. Primo 800 della stagione all’aperto per Elena Bellò (Fiamme Azzurre). Infine nei 400 metri c’è Davide Re (Fiamme Gialle).

A Stoccolma si ripresenta in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro).

In pista l’oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok, l’argento iridato all’aperto, del neozelandese Hamish Kerr con cui Gimbo ha condiviso il bronzo indoor a Belgrado 2022, l’australiano Brandon Starc, e l’ucaino Andriy Protsenko.

Dopo la vittoria di Firenze, primo sigillo in Diamond League, per Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) è di nuovo aria di Mondiali nel lungo: big match con l’oro olimpico e mondiale Malaika Mihambo (Germania), la serba Ivana Vuleta, la nigeriana Ese Brume, la britannica Jazmin Sawyers, unica in grado di superarla agli Europei indoor di Istanbul. .