Atletica, conto alla rovescia per l'Europeo. Jacobs già a Monaco

10-08-2022 10:26

Dal 15 al 21 luglio, nell’ambito dell’Europeo multisport, spazio all’Europeo di Atletica.

Nella giornata di sabato decollerà un’ampia fetta della squadra azzurra convocata per la rassegna continentale al via all’Olympiastadion nel giorno di Ferragosto: tra loro anche i campioni olimpici della staffetta Filippo Tortu e Fausto Desalu. Altri atleti che gareggeranno nella seconda parte della rassegna in Baviera partiranno invece nelle giornate successive, come per esempio il marciatore campione olimpico e del mondo Massimo Stano o il bronzo mondiale dell’alto Elena Vallortigara. È già decollato nella giornata di ieri il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs,

L’Europeo torna a Monaco di Baviera a distanza di vent’anni dall’ultima volta, quando l’Italia fu medaglia d’oro con Maria Guida in maratona e di bronzo con Manuela Levorato (100-200) ed Erica Alfridi (marcia 20 km). Annunciata la presenza di 1540 atleti (805 uomini, 735 donne) da 48 nazioni.