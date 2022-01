Atletica, il ritorno in pedana di Larissa Iapichino

18-01-2022 17:16

Torna a gareggiare Larissa Iapichino. A sette mesi dall’infortunio, il 22 gennaio al Palaindorr di Ancora ci sarà il suo ritorno. Sulla stess pista dove realizò il 6,91 del record del mondo under 20 al coperto nel salto in lungo, pareggiando il primato italiano assoluto in sala della mamma Fiona May, lo scorso 20 febbraio.

A giugno, agli Assoluti di Rovereto l’infortunio alla caviglia che le ha precluso la partecipazione ai Giochi di Tokyo.

Ad Ancona sarà un test verso i prossimi impegni annunciati: sempre ad Ancona nella rassegna tricolore juniores e promesse del 5-6 febbraio e agli Assoluti del 26-27 febbraio, preceduti dalla trasferta al meeting polacco del 22 febbraio a Torun e con l’obiettivo dei Mondiali indoor di Belgrado, che andranno in scena dal 18 al 20 marzo.



OMNISPORT