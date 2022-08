Atletica, Jacobs fiducioso per l'Europeo

01-08-2022 14:06

Un anno dopo l’oro a Tokyo 2020, nei 100 metri, Marcell Jacobs sta vivendo un problema non semplicissimo. L’azzurro è stato costretto a ritirarsi al Mondiale di Eugene dopo un problema nell batterie e ora tiene banco il problema legato alle sue condizioni di salute.

D diversi mesi combatte con problemi fisici e l’ultimo stop parla di una lesione al grande adduttore destro. Oggi, 1 agosto, a Gazzetta dello Sport ha parlato però del futuro e degli Europei.

“In questa stagione all’aperto ci sono state tante dinamiche che non mi hanno consentito di dare quello che valgo. Ora sto meglio e abbiamo un Europeo, l’obiettivo si sposta. Prima di tutto devo pensare a guarire”.

Non è ccosì ancora certo che in gara ci sarà il nativo di Desenzano del Garda che non può rischiare e non deve, di trascinarsi altri problemi fisici che potrebbero compromettere sia il finale di stagione che la prossima che sarà quella pre Parigi 2024.