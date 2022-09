Atletica, sei azzurri impegnati in Diamond League a Bruxelles

01-09-2022 13:54

Venerdì ultima tappa della Wanda Diamond League a Bruxelles, ultima opportunità per guadagnarsi la qualificazione verso la doppia serata del 7 e 8 settembre a Zurigo.

Nella capitale belga il Memorial Van Damme promette scintille, con almeno 85 atleti da podio nelle tre edizioni più recenti delle grandi rassegne, i Giochi Olimpici di Tokyo, i Mondiali in Oregon e gli Europei a Monaco di Baviera.

Sei azzurri in gara a cominciare da Nick Ponzio sulla pedana del peso, giovedì pomeriggio. Venerdì toccherà poi al bronzo mondiale Elena Vallortigara nell’alto, mentre nel lungo Larissa Iapichino torna a saltare dopo il quinto posto della finale europea e nel triplo è atteso Tobia Bocchi, che a Monaco è stato quarto. In pista da seguire il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu, al via nei 200, e Gaia Sabbatini nei 1500 metri.