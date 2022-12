Atletica, stop per Tamberi: piccolo infortunio

17-12-2022 13:28

Piccolo stop per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico ed europeo del salto in alto si è fermato per un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro rimediato in allenamento al Palaindoor di Ancona.

“Un paio di giorni fa ho subito un piccolo infortunio durante degli allunghi – scrive su Instagram – I dottori dicono che con 2 settimane circa di allenamento differenziato dovrei tornare a pieno regime. Ogni stop è una pugnalata al cuore, ma è proprio quando le cose non vanno come speravamo che possiamo fare la differenza!”.

Tamberi sta preparando la prossima stagione, che culminerà nei Mondiali di Budapest in agosto, evento nel quale andrà alla ricerca dell’unica medaglia che gli manca, l’oro mondiale all’aperto. Nel 2022 ha conquistato il titolo europeo a Monaco di Baviera e poi ha bissato il proprio trionfo nella finale della Wanda Diamond League di Zurigo con il primato stagionale di 2,34. Nelle due rassegne iridate dell’anno, indoor a Belgrado e outdoor a Eugene, ha chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto.