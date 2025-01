L'altoatesino ha accusato malesseri tra il secondo e il terzo set della partita

Per il n.1 del mondo e’ stata una battaglia fisica e di nervi, con le difficolta’ tra il secondo e terzo set che hanno richiesto un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale. Sonego si e’ invece qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di uno Slam.